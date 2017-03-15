Полиция расследует поджог элитного внедорожника в Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 15 марта. УНН. Ночью на улице Княгини Ольги в Ровно загорелся BMW X5, который принадлежит 52-летнему предпринимателю. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
По факту умышленного повреждения имущества открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса.
"Владелец объяснил, что не подозревает никого, кто мог бы желать ему зла", - отметили в полиции.
Пока пожарные ликвидировали возгорание огонь уничтожил кузов и салон иномарки. Владелец оценивает убытки в 300 тыс. гривен.
Как сообщал УНН, 23 февраля в Ровно подожгли два автомобиля родителей судьи Ровенского областного апелляционного хозяйственного суда.