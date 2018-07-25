Поліція розслідує напад на будинок жительки Бердичівського району
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Вчора вранці до Бердичівського відділу поліції надійшло повідомлення про напад на будинок жительки с. Семенівки. На місці події з’ясувалось, що четверо невідомих у масках уночі вдерлися до оселі, де зв’язали господарку, доньку із зятем та їх двох дітей і, застосовуючи силу, вимагали гроші та цінності, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.
Поліція встановлює особи нападників для їх затримання.
“Подія сталася близько 3.15. За наявною інформацією, четверо чоловіків у масках проникли до будинку через відчинене вікно у спальні господарки. На цей момент у будинку знаходилась його власниця, 1955 року народження, її донька та зять, обоє 1977 р.н., та 19-річна і 10-річна онучки. Нападники усіх зв’язали та почали вимагати гроші і цінності, застосовуючи до дорослих членів родини електропраску. Згодом лікарі констатували у потерпілих опіки тіла та кінцівок, медична допомога була надана без госпіталізації”, — йдеться у повідомленні.
Знайшовши у вказаних господаркою місцях гроші, близько тисячі доларів США, та ювелірні вироби, нападники втекли.
За цим фактом поліцією розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Проводиться низка заходів для встановлення осіб нападників та їх затримання. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в Дніпрі затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні та пограбуванні дівчини.