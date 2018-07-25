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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34137 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Полиция расследует нападение на дом жительницы Бердичевского района

Полиция расследует нападение на дом жительницы Бердичевского района

Киев  •  УНН

 • 10497 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Вчера утром в Бердичевский отдел полиции поступило сообщение о нападении на дом жительницы с. Семеновки. На месте происшествия выяснилось, что четверо неизвестных в масках ночью ворвались в дом, где связали хозяйку, дочь с зятем и их двоих детей и, применяя силу, требовали деньги и ценности, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Полиция устанавливает личности нападавших для их задержания.

“ЧП произошло около 3.15. По имеющейся информации, четверо мужчин в масках проникли в дом через открытое окно в спальне хозяйки. На данный момент в доме находилась его владелица, 1955 года, ее дочь и зять, оба 1977 г.р., и 19-летняя и 10-летняя внучки. Нападавшие всех связали и стали требовать деньги и ценности, применяя к взрослым членам семьи электроутюг. Впоследствии врачи констатировали у пострадавших ожоги тела и конечностей, медицинская помощь была оказана без госпитализации”, — говорится в сообщении.

Найдя в указанных хозяйкой местах деньги, около тысячи долларов США, и ювелирные изделия, нападавшие скрылись.

По данному факту полицией начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Проводится ряд мероприятий для установления личностей нападавших и их задержанию. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и ограблении девушки.

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