Поліція розшукує учасника смертельної ДТП на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 27 квітня. УНН. Співробітники закарпатської поліції встановлюють причини та обставини автомобільної аварії, в якій загинув чоловік, повідомила УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголєва.
Так, за свідченням очевидців, в авто було двоє людей. Однак на момент прибуття медиків і поліції на місці ДТП був лише один тяжко травмований чоловік — 38-річний безробітній мешканець м.Хуст.
Смертельна аварія сталася в селі Сільце Іршавського району. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що автомобіль Audi прямував з Хуста у Мукачевого та з’їхав з дороги в річку. Машину під час удару прошило металевою трубою, внаслідок чого чоловікові в автомобілі на третину відірвало ногу. Від отриманої травми він помер у реанімаційному відділенні лікарні.
“Коли правоохоронці прибули на місце ДТП, то травмований вже знаходився поза межами транспортного засобу. Оскільки потерпілого з машини дістали очевидці аварії, то поліція не лише встановлює обставини трагічної автопригоди, але й з’ясовує, чи знаходився загиблий за кермом та чи були інші особи в машині на момент зіткнення”, — зазначає Т.Щоголєва.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ, тобто порушення правил дорожнього руху, які призвели до смерті.
Як стало відомо УНН з власних джерел, загиблий чоловік є зятем народного депутата України.
Нагадаємо, прикарпатська поліція з’ясовує обставини ДТП, внаслідок якої постраждали 7 пасажирів мінівена.