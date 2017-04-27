Полиция разыскивает участника смертельного ДТП на Закарпатье

Так, по свидетельству очевидцев, в авто было два человека. Однако на момент прибытия медиков и полиции на месте ДТП был только один тяжело травмированный человек — 38-летний безработный житель Хуста.

Смертельная авария произошла в селе Сельцо Иршавского района. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что автомобиль Audi, следовавший из Хуста в Мукачево, съехал с дороги в реку. Машину при ударе прошило металлической трубой, в результате чего мужчине в автомобиле на треть оторвало ногу. От полученной травмы он скончался в реанимационном отделении больницы.

“Когда стражи порядка прибыли на место ДТП, то травмированный уже находился за пределами транспортного средства. Поскольку пострадавшего из машины доставали очевидцы аварии, то полиция не только устанавливает обстоятельства трагической ДТП, но и выясняет, находился ли погибший за рулем и были ли другие лица в машине на момент столкновения”, — отмечает Т.Щоголева.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 УК, то есть нарушение правил дорожного движения, которые привели к смерти.

Как стало известно УНН из собственных источников, погибший мужчина являлся зятем народного депутата Украины.

Напомним, прикарпатская полиция выясняет обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали 7 пассажиров минивэна.