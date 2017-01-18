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Поліція розпочала розслідування за фактом смерті військовослужбовця

Поліція розпочала розслідування за фактом смерті військовослужбовця

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. За фактом смерті 34-річного військовослужбовця правоохоронці розпочали досудове розслідування. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

Так, повідомляється, що 34-річного солдата було доставлено до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові зі шпиталю Сєверодонецька 8 січня цього року в тяжкому стані.

“У молодика діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, закритий перелом кісток носу, рвану забійну рану вушної раковини, закриту тупу травму грудної клітки та живота, хімічний опік глотки, стравоходу, шлунку, верхніх дихальних шляхів. 17 січня 2017 року, незважаючи на усі зусилля лікарів, чоловік помер”, — повідомили у поліції.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчим призначено експертизу на встановлення причини смерті солдата, слідство триває.

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