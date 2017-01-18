Полиция начала расследование по факту смерти военнослужащего

Так, сообщается, что 34-летнего солдата доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона в Харькове из больницы Северодонецка 8 января этого года в тяжелом состоянии.

"В парня диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом костей носа, рваный ушиб ушной раковины, закрытую тупую травму грудной клетки и живота, химический ожог глотки, пищевода, желудка, верхних дыхательных путей. 17 января 2017 г., несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался", - сообщили в полиции.

Факт происшествия внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Следователь назначил экспертизу для установления причины смерти солдата, следствие продолжается.