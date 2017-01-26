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Поліція розпочала провадження за фактом смерті однорічної дитини в Києві

Поліція розпочала провадження за фактом смерті однорічної дитини в Києві

Київ • УНН

 • 7200 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Київські правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом смерті однорічної дівчинки, яку з опіками тіла доставили до лікарні. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.

Правоохоронці отримали повідомлення від лікаря про те, що до опікового центру доставили дитину з опіками тіла.

Зі слів батька дитини, жінка купала у ванній доньку, а із бойлера вилився окріп та потрапив на дівчинку. Дружина одразу витягла дитину з ванни та обробила опіки медичними засобами і поклала доньку спати. Через деякий час вона почала погано себе почувати — і жінка викликала “швидку”.

Дівчинка, яку госпіталізували до опікового відділення, через кілька днів померла.

За цим фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини події та причини смерті встановлюються.

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