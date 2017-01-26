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Полиция начала производство по факту смерти годовалого ребенка в Киеве

Полиция начала производство по факту смерти годовалого ребенка в Киеве

Киев • УНН

 • 7198 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Киевские правоохранители начали уголовное производство по факту смерти годовалой девочки, которую с ожогами тела доставили в больницу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Правоохранители получили сообщение от врача о том, что в ожоговый центр доставили ребенка с ожогами тела.

По словам отца ребенка, жена купала в ванной дочь, а с бойлера вылился кипяток и попал на девочку. Жена сразу вытащила ребенка из ванны и обработала ожоги медицинскими средствами и положила дочь спать. Через некоторое время она начала плохо себя чувствовать - и женщина вызвала "скорую".

Девочка, которую госпитализировали в ожоговое отделение, через несколько дней умерла.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и причины смерти устанавливаются.

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