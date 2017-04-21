Поліція розкрила замовне вбивство власника стоматологічних клінік у Києві (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Поліція затримала вчора, 20 квітня, організатора та виконавців вбивства власника стоматологічних клінік у Києві 1 липня 2016 року. Про це на брифінгу заявив Керівник Національної поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.
"Майже рік проводилась робота по замовному вбивству, яке досить гучне, яке відбулося 1 липня 2016 року в Печерського районі, майже в центрі на мотоциклі невідомі здійснили кілька пострілів в громадянина, який є підприємцем і був власником мережі стоматологічних клінік, і який 5 липня від отриманих поранень помер", - сказав А.Крищенко.
За його словами, 28 березня було затримано в Києві та області, а також на Чернігівщині чотирьох виконавців вбивства.
"Всі ці четверо виконавців були арештовані судом і фактично вони вже третій тиждень знаходяться в СІЗО", - сказав А.Крищенко.
Він додав, що всім затриманим до 30 років, раніше не судимі.
"Стрілок який був - він військовослужбовець, всі спортсмени, всі працювали в охоронних структурах",- сказав він.
Організатор вбивства був керівником однієї з охоронних структур.
"Вчора ще було затримано організатора цього вбивства, який безпосередньо керував, організовував, надавав зброю виконавцям, надавав інформацію про потерпілого. Його також було затримано і йому пред'явлено підозру в організації цього вбивства і сьогодні судом буде вирішено запобіжний захід",- уточнив А.Крищенко.
Він додав, що наразі основна версія слідства - особисте життя підприємця.
А.Крищенко додав, що наразі перевіряється чи був затриманий організатор злочину його замовником. Запобіжний захід йому обиратиме Печерський районний суд Києва. Обвинувачення проситиме тримання під вартою без альтернативи.
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