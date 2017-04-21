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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29611 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 95029 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149016 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113576 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114715 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111448 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Полиция раскрыла заказное убийство владельца стоматологических клиник в Киеве (дополнено)

Полиция раскрыла заказное убийство владельца стоматологических клиник в Киеве (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 19729 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Полиция задержала вчера, 20 апреля, организатора и исполнителей убийства владельца стоматологических клиник в Киеве 1 июля 2016 года. Об этом на брифинге заявил руководитель Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.

"Почти год проводилась работа по заказному убийству, которое достаточно громкое, которое состоялось 1 июля 2016 в Печерском районе, почти в центре на мотоцикле неизвестные совершили несколько выстрелов в гражданина, который является предпринимателем и был владельцем сети стоматологических клиник, и который 5 июля от полученных ранений скончался", - сказал А.Крищенко.

По его словам, 28 марта были задержаны в Киеве и области, а также на Черниговщине четверо исполнителей убийства.

"Все эти четверо исполнителей были арестованы судом и фактически они уже третью неделю находятся в СИЗО", - сказал А. Крищенко.

Он добавил, что всем задержанным до 30 лет, ранее не судимые.

"Стрелок который был - он военнослужащий, все спортсмены, все работали в охранных структурах", - сказал он.

Организатор убийства был руководителем одной из охранных структур.

"Вчера еще был задержан организатор этого убийства, который непосредственно руководил, организовывал, предоставлял оружие исполнителям, предоставлял информацию о потерпевшем. Он также был задержан и ему предъявлено подозрение в организации этого убийства и сегодня судом будет решено мера пресечения", - уточнил А.Крищенко.

Он добавил, что пока основная версия следствия - личная жизнь предпринимателя.

А.Крищенко добавил, что сейчас проверяется был ли задержаный организатор преступления его заказчиком. Мера пресечения ему выберет Печерский районный суд Киева. Обвинение будет просить содержания под стражей без альтернативы.

Как сообщал УНН, свидетеля по делу О.Пугачева допросили в Днепре.

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