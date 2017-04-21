Полиция раскрыла заказное убийство владельца стоматологических клиник в Киеве (дополнено)

"Почти год проводилась работа по заказному убийству, которое достаточно громкое, которое состоялось 1 июля 2016 в Печерском районе, почти в центре на мотоцикле неизвестные совершили несколько выстрелов в гражданина, который является предпринимателем и был владельцем сети стоматологических клиник, и который 5 июля от полученных ранений скончался", - сказал А.Крищенко.

По его словам, 28 марта были задержаны в Киеве и области, а также на Черниговщине четверо исполнителей убийства.

"Все эти четверо исполнителей были арестованы судом и фактически они уже третью неделю находятся в СИЗО", - сказал А. Крищенко.

Он добавил, что всем задержанным до 30 лет, ранее не судимые.

"Стрелок который был - он военнослужащий, все спортсмены, все работали в охранных структурах", - сказал он.

Организатор убийства был руководителем одной из охранных структур.

"Вчера еще был задержан организатор этого убийства, который непосредственно руководил, организовывал, предоставлял оружие исполнителям, предоставлял информацию о потерпевшем. Он также был задержан и ему предъявлено подозрение в организации этого убийства и сегодня судом будет решено мера пресечения", - уточнил А.Крищенко.

Он добавил, что пока основная версия следствия - личная жизнь предпринимателя.

А.Крищенко добавил, что сейчас проверяется был ли задержаный организатор преступления его заказчиком. Мера пресечения ему выберет Печерский районный суд Киева. Обвинение будет просить содержания под стражей без альтернативы.

Как сообщал УНН, свидетеля по делу О.Пугачева допросили в Днепре.