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Поліція розкрила вбивство чоловіка, тіло якого підняли з кар'єру на Вінниччині

Поліція розкрила вбивство чоловіка, тіло якого підняли з кар'єру на Вінниччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Вінницька поліції розкрили вбивство 34-річного жителя Хмільника, який на власному автомобілі зник 15 грудня. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Вінницької області.

Так, 13 грудня до поліції з заявою про квартирну крадіжку звернулась місцева жителька. Заявниця повідомила, що з її квартири, де вона проживає разом з сином, зникли гроші та ювелірні вироби. Через два дні ця ж жінка повідомила правоохоронців про зникнення 34-річного сина. Це сталося за день до крадіжки. Молодий чоловік на власному авто виїхав з дому і зник. Місяць поліцейські відпрацьовували різні версії його зникнення.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного у вбивстві. Чоловік зізнався у скоєному та розповів, що 12 грудня він зустрівся з потерпілим у безлюдному місці. Між чоловіками спалахнула сварка, причиною якої стали фінансові питання. Під час конфлікту підозрюваний вдарив знайомого каменем у голову. Удар виявився смертельним. Аби приховати сліди злочину, тіло загиблого він поклав у багажник автомобіля, на якому той приїхав на зустріч та скинув у кар’єр за містом. З кишені потерпілого забрав телефон, гроші та ключі від квартири, а наступного дня, дочекавшись, коли матір загиблого піде з дому, відкрив квартиру та забрав гроші та ювелірні вироби.

Вчора, 16 січня, з семиметрової глибини з кар’єру у селі Широка Гребля працівники поліції дістали автомобіль “Renault Clio”, у багажнику якого виявили тіло його власника.

Зараз затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло) КК України. За таке правопорушення затриманому, який весною минулого року за “законом Савченко” звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжки, загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, 10 січня працівники поліції затримали двох підозрюваних, які вчинили розбійний напад на жителя Хмільника та забрали в нього сумку з 70 000 гривень. В ході досудового розслідування з’ясувалося, що один з затриманих причетний до зникнення 34-річного місцевого жителя, якого поліція розшукувала як без вісти зниклого.

 

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