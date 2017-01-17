Полиция раскрыла убийство мужчины, тело которого подняли из карьера в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Винницкая полиции раскрыли убийство 34-летнего жителя Хмельника, который на собственном автомобиле исчез 15 декабря. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Винницкой области.
Да, 13 декабря в полицию с заявлением о квартирной краже обратилась местная жительница. Заявительница сообщила, что из ее квартиры, где она проживает вместе с сыном, пропали деньги и ювелирные изделия. Через два дня эта же женщина сообщила правоохранителям об исчезновении 34-летнего сына. Это произошло за день до кражи. Молодой человек на собственном авто выехал из дома и исчез. Месяц полицейские отрабатывали различные версии его исчезновения.
Правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что 12 декабря он встретился с потерпевшим в безлюдном месте. Между мужчинами вспыхнула ссора, причиной которой стали финансовые вопросы. Во время конфликта подозреваемый ударил знакомого камнем в голову. Удар оказался смертельным. Чтобы скрыть следы преступления, тело погибшего он положил в багажник автомобиля, на котором он приехал на встречу и сбросил в карьер за городом. Из кармана потерпевшего забрал телефон, деньги и ключи от квартиры, а на следующий день, дождавшись, когда мать погибшего уйдет из дома, открыл квартиру и забрал деньги и ювелирные изделия.
Вчера, 16 января, с семиметровой глубины из карьера в селе Широкая Гребля работники полиции получили автомобиль "Renault Clio", в багажнике которого обнаружили тело его владельца.
Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.3 ст.185 (кража, соединенная с проникновением в жилище) УК Украины. За такое правонарушение задержанному, который весной прошлого года за "законом Савченко" освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи, грозит до 15 лет заключения.
Напомним, 10 января сотрудники полиции задержали двух подозреваемых, совершивших разбойное нападение на жителя Хмельника и забрали у него сумку с 70 000 гривен. В ходе досудебного расследования выяснилось, что один из задержанных причастен к исчезновению 34-летнего местного жителя, которого полиция разыскивала как без вести пропавшего.