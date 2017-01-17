Полиция раскрыла убийство мужчины, тело которого подняли из карьера в Винницкой области

ukru
12 марта, 19:49 • 79577 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 118777 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 113283 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 110732 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 137818 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113873 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120975 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130293 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140384 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144651 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

12 марта, 17:32 • 44127 просмотра
В Херсоне россияне атаковали дроном мужчину на балконе: подробности

В Херсоне россияне атаковали дроном мужчину на балконе: подробности

12 марта, 17:58 • 21497 просмотра
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

12 марта, 20:50 • 34022 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 36949 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

21:54 • 17860 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 79577 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 118777 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 103484 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 110780 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 137818 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 137931 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 146024 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150891 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 149348 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152700 просмотра
Актуальное
Полиция раскрыла убийство мужчины, тело которого подняли из карьера в Винницкой области

Полиция раскрыла убийство мужчины, тело которого подняли из карьера в Винницкой области

Киев • УНН

 • 12279 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Винницкая полиции раскрыли убийство 34-летнего жителя Хмельника, который на собственном автомобиле исчез 15 декабря. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Винницкой области.

Да, 13 декабря в полицию с заявлением о квартирной краже обратилась местная жительница. Заявительница сообщила, что из ее квартиры, где она проживает вместе с сыном, пропали деньги и ювелирные изделия. Через два дня эта же женщина сообщила правоохранителям об исчезновении 34-летнего сына. Это произошло за день до кражи. Молодой человек на собственном авто выехал из дома и исчез. Месяц полицейские отрабатывали различные версии его исчезновения.

Правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что 12 декабря он встретился с потерпевшим в безлюдном месте. Между мужчинами вспыхнула ссора, причиной которой стали финансовые вопросы. Во время конфликта подозреваемый ударил знакомого камнем в голову. Удар оказался смертельным. Чтобы скрыть следы преступления, тело погибшего он положил в багажник автомобиля, на котором он приехал на встречу и сбросил в карьер за городом. Из кармана потерпевшего забрал телефон, деньги и ключи от квартиры, а на следующий день, дождавшись, когда мать погибшего уйдет из дома, открыл квартиру и забрал деньги и ювелирные изделия.

Вчера, 16 января, с семиметровой глубины из карьера в селе Широкая Гребля работники полиции получили автомобиль "Renault Clio", в багажнике которого обнаружили тело его владельца.

Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.3 ст.185 (кража, соединенная с проникновением в жилище) УК Украины. За такое правонарушение задержанному, который весной прошлого года за "законом Савченко" освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи, грозит до 15 лет заключения.

Напомним, 10 января сотрудники полиции задержали двух подозреваемых, совершивших разбойное нападение на жителя Хмельника и забрали у него сумку с 70 000 гривен. В ходе досудебного расследования выяснилось, что один из задержанных причастен к исчезновению 34-летнего местного жителя, которого полиция разыскивала как без вести пропавшего.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы