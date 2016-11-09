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Поліція Рівного затримала крадіїв, які "чистили" квартири в 4 областях

Поліція Рівного затримала крадіїв, які "чистили" квартири в 4 областях

Київ • УНН

 • 6629 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Серійних злодіїв, які обкрадали квартири в Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській та Рівненській областях, спіймали рівненські оперативники. Про це кореспонденту УНН повідомив відділ комунікації управління НП у Рівненській області.

Крадіїв затримано в Вінницькій області, де вони собі шукали нових жертв.

Як з’ясували поліцейські, 30-річний уродженець Чернігівської області та 31-річний — із Сумської познайомилися у столиці, де разом працювали. Там у них і визрів план крадіжок.

“Чоловіки за оголошенням шукали вишукану та комфортну квартиру. Із власниками молодший із них обумовлював, що винаймає житло лише на добу, а потім за дві-три години обоє виносили звідти всі цінні речі. Упродовж жовтня поліцейські встановили їхню причетність до п’яти крадіжок іще у трьох областях в аналогічний спосіб”, — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області, начальник кримінальної поліції Сергій Волков.

У відділі поліції зізналися в усіх скоєних злочинах та пояснили, що збиралися завершувати із такою “кар’єрою” та шкодують про вчинене. Чи розчулять вони суддів, стане відомо після завершення досудового розслідування.

Зловмисників затримано та повідомлено про підозру у скоєнні кримінального порушення. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу — тримання під вартою.

Українські Національні Новини

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