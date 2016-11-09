Полиция Ровно задержала воров, которые "чистили" квартиры в 4 областях
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Серийных воров, которые обворовывали квартиры в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областях, поймали ровенские оперативники. Об этом корреспонденту УНН сообщил отдел коммуникации управления НП в Ровенской области.
Воров задержали в Винницкой области, где они себе искали новых жертв.
Как выяснили полицейские, 30-летний уроженец Черниговской области и 31-летний - из Сумской познакомились в столице, где вместе работали. Там у них и созрел план краж.
"Мужчины по объявлению искали изысканную и комфортную квартиру. С владельцами младший из них оговаривал, что снимает жилье на одни сутки, а затем за два-три часа оба выносили оттуда все ценные вещи. На протяжении октября полицейские установили их причастность до пяти краж еще в трех областях аналогичным образом ", - сообщил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области, начальник криминальной полиции Сергей Волков.
В отделе полиции задержанные признались во всех совершенных преступлениях и объяснили, что собирались завершать с такой "карьерой" и жалеют о содеянном. Растрогают ли они судей, станет известно после завершения досудебного расследования.
Злоумышленники задержаны и им сообщено о подозрении в совершении уголовного нарушения. Решается вопрос об избрании им меры пресечения - содержание под стражей.