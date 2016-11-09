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15 марта, 19:03 • 112887 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 159970 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133932 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126715 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110623 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104386 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100715 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Полиция Ровно задержала воров, которые "чистили" квартиры в 4 областях

Полиция Ровно задержала воров, которые "чистили" квартиры в 4 областях

Киев • УНН

 • 6629 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Серийных воров, которые обворовывали квартиры в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областях, поймали ровенские оперативники. Об этом корреспонденту УНН сообщил отдел коммуникации управления НП в Ровенской области.

Воров задержали в Винницкой области, где они себе искали новых жертв.

Как выяснили полицейские, 30-летний уроженец Черниговской области и 31-летний - из Сумской познакомились в столице, где вместе работали. Там у них и созрел план краж.

"Мужчины по объявлению искали изысканную и комфортную квартиру. С владельцами младший из них оговаривал, что снимает жилье на одни сутки, а затем за два-три часа оба выносили оттуда все ценные вещи. На протяжении октября полицейские установили их причастность до пяти краж еще в трех областях аналогичным образом ", - сообщил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области, начальник криминальной полиции Сергей Волков.

В отделе полиции задержанные признались во всех совершенных преступлениях и объяснили, что собирались завершать с такой "карьерой" и жалеют о содеянном. Растрогают ли они судей, станет известно после завершения досудебного расследования.

Злоумышленники задержаны и им сообщено о подозрении в совершении уголовного нарушения. Решается вопрос об избрании им меры пресечения - содержание под стражей.

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