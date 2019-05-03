Поліція РФ почала перевірку через масові сутички на реп-фестивалі у Москві

Фестиваль проходив на стадіоні Лужники 1 травня. Вхід на захід був безкоштовним, тому туди прийшло набагато більше людей, ніж розраховували організатори. Як повідомляв телеканал “Дождь” з посиланням на очевидців, в якийсь момент співробітники Росгвардіі частково заблокували прохід до сцени, а ближче до закінчення концерту за допомогою кийків і електрошокерів стали відганяти відвідувачів від загородження.

За словами очевидців, невелика кількість “неадекватних” відвідувачів фестивалю у відповідь почали кидати в співробітників правоохоронних органів плитку; ті, в свою чергу, почали без розбору застосовувати силу до присутніх, в тому числі до тих, хто ніяк не брав участі в конфлікті. Один з відвідувачів концерту також зазначив, що співробітники поліції “мчали крізь натовп” на конях, намагаючись наздогнати одного з порушників. “Було відчуття, що це не святковий концерт, а опозиційний мітинг”, — розповіла ЗМІ одна з очевидців.

Хороший фестиваль, и конкурсы интересные #hiphopmayday pic.twitter.com/05WOVxsBHn

Після інциденту було госпіталізовано 18 осіб, більшість з яких підлітки 13-16 років. У більшості з них — переломи рук, ніг, пальців і вивихи. Загальна кількість поранених, за даними Baza, перевищує 30 осіб. Також повідомляють про те, що травми отримали двоє співробітників поліції і четверо співробітників Росгвардіі.

Офіційно ГУ МВС по Москві поки ніяк не коментувало подію.