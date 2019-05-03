Полиция РФ начала проверку из-за массовых столкновений на рэп-фестивале в Москве

Фестиваль проходил на стадионе Лужники 1 мая. Вход на мероприятие был бесплатным, поэтому туда пришло намного больше людей, чем рассчитывали организаторы. Как сообщал телеканал “Дождь” со ссылкой на очевидцев, в какой-то момент сотрудники Росгвардии частично заблокировали проход к сцене, а ближе к окончанию концерта с помощью дубинок и электрошокеров стали отгонять посетителей от заграждения.

По словам очевидцев, небольшое количество “неадекватных” посетителей фестиваля в ответ начало бросать в сотрудников правоохранительных органов плитку; те, в свою очередь, начали без разбора применять силу к собравшимся, в том числе к тем, кто никак не участвовал в конфликте. Один из посетителей концерта также отметил, что сотрудники полиции “неслись через толпу” на лошадях, пытаясь догнать одного из нарушителей. “Было ощущение, что это не праздничный концерт, а оппозиционный митинг”, — рассказала СМИ одна из очевидцев.

Хороший фестиваль, и конкурсы интересные #hiphopmayday pic.twitter.com/05WOVxsBHn

После инцидента были госпитализированы 18 человек, большинство из которых подростки 13-16 лет. У большинства из них — переломы рук, ног, пальцев и вывихи. Общее число раненых, по данным Baza, превышает 30 человек. Также сообщают о том, что травмы получили двое сотрудников полиции и четверо сотрудников Росгвардии.

Официально ГУ МВД по Москве пока никак не комментировало произошедшее.