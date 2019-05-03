Полиция РФ начала проверку из-за массовых столкновений на рэп-фестивале в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Полиция начала проверку по факту столкновений между сотрудниками правоохранительных органов и посетителей рэп-фестиваля Hip-Hop Mayday, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники, передает УНН.
Фестиваль проходил на стадионе Лужники 1 мая. Вход на мероприятие был бесплатным, поэтому туда пришло намного больше людей, чем рассчитывали организаторы. Как сообщал телеканал “Дождь” со ссылкой на очевидцев, в какой-то момент сотрудники Росгвардии частично заблокировали проход к сцене, а ближе к окончанию концерта с помощью дубинок и электрошокеров стали отгонять посетителей от заграждения.
По словам очевидцев, небольшое количество “неадекватных” посетителей фестиваля в ответ начало бросать в сотрудников правоохранительных органов плитку; те, в свою очередь, начали без разбора применять силу к собравшимся, в том числе к тем, кто никак не участвовал в конфликте. Один из посетителей концерта также отметил, что сотрудники полиции “неслись через толпу” на лошадях, пытаясь догнать одного из нарушителей. “Было ощущение, что это не праздничный концерт, а оппозиционный митинг”, — рассказала СМИ одна из очевидцев.
Хороший фестиваль, и конкурсы интересные #hiphopmayday pic.twitter.com/05WOVxsBHn— Дезертир репродуктивного фронта (@xeniaku) 1 мая 2019 г.
После инцидента были госпитализированы 18 человек, большинство из которых подростки 13-16 лет. У большинства из них — переломы рук, ног, пальцев и вывихи. Общее число раненых, по данным Baza, превышает 30 человек. Также сообщают о том, что травмы получили двое сотрудников полиции и четверо сотрудников Росгвардии.
Официально ГУ МВД по Москве пока никак не комментировало произошедшее.