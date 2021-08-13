Поліція провела роз'яснювальну роботу з власниками клубу в курортній Кирилівці, де відпочивальники влаштували “оргію”

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Поліцейські проводять роз’яснювальну роботу з власниками нічного клубу в курортній Кирилівці, де під час конкурсу відвідувачі роздяглися та імітували статевий акт. Також опитуються свідки та збираються записи з камер відеоспостереження. Про це журналісту УНН повідомили в поліції Запорізької області.

Цитата:

“Встановлено, що дана подія мала місце 16-17 липня в одному з нічних розважальних закладів, але до підрозділів поліції заяв та повідомлень з даного приводу на той час не надходило. Тому за інформацією, яка була оприлюднена в соціальних мережах, було внесено відомості до Єдиного обліку заяв та повідомлень, і вже перевірку проводили по цих публікаціях”, — розповіли в поліції.

Деталі

У поліції повідомили, що поліцейські спілкуються та проводять роз’яснювальну роботу з власниками розважального закладу та ведучими щодо коректної поведінки відпочивальників у закладі, недопустимості порушення норм моралі та етики.

“Наразі опитуються свідки, збираються записи з камер відеоспостереження”, — зазначили в поліції.

Окрім того, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ — хуліганство.

Додамо

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