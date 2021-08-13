Полиция провела разъяснительную работу с владельцами клуба в курортной Кирилловке, где отдыхающие устроили "оргию"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Полицейские проводят разъяснительную работу с владельцами ночного клуба в курортной Кирилловке, где во время конкурса посетители разделись и имитировали половой акт. Также опрашиваются свидетели и собираются записи с камер видеонаблюдения. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Запорожской области.
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"Установлено, что данное событие имело место 16-17 июля в одном из ночных развлекательных заведений, но в подразделения полиции заявлений и сообщений по данному поводу в то время не поступало. Поэтому по информации, которая была обнародована в социальных сетях, были внесены сведения в Единый учет заявлений и сообщений, и уже проверку проводили по этим публикациям", - рассказали в полиции.
Детали
В полиции сообщили, что полицейские общаются и проводят разъяснительную работу с владельцами развлекательного заведения и ведущими относительно корректного поведения отдыхающих в заведении, недопустимости нарушения норм морали и этики.
"Сейчас опрашиваются свидетели, собираются записи с камер видеонаблюдения", - отметили в полиции.
Кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 296 УКУ - хулиганство.
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