Поліція працюватиме у посиленому режимі протягом поминальних днів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Для забезпечення безпеки громадян у вихідні дні, пов’язані з Великодніми святами, особовий склад Національної поліції України продовжує працювати в посиленому режимі для забезпечення публічної безпеки та порядку. Про це повідомили у Департаменті комунікації Нацполіції, передає УНН.
“Основна увага приділена місцям масового відпочинку громадян в лісопаркових зонах та поблизу водоймищ. Крім того, на територіях Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Тернопільської, Харківської та Чернівецької областей, де проходять поминальні дні, посилено патрулювання поблизу кладовищ та культових споруд”, — йдеться у повідомленні.
Також у поліції зазначили, що, проводяться профілактичні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху та закликали громадян не сідати за кермо у стані алкогольного сп’яніння.
Нагадаємо, на період святкування Великодня, починаючи з 15 квітня і до ранку 18 квітня, підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій перейшли на посилений режим несення служби. За дорученням голови ДСНС Миколи Чечоткіна, на варті пожежної безпеки перебуватимуть близько семи тисяч осіб особового складу та понад дві тисячі одиниць пожежно-рятувальної техніки.