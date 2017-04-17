Полиция будет работать в усиленном режиме во время поминальных дней

"Основное внимание уделено местам массового отдыха граждан в лесопарковых зонах и вблизи водоемов. Кроме того, на территориях Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областей, где проходят поминальные дни, усилено патрулирование вблизи кладбищ и культовых сооружений", - говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что проводятся профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения и призвали граждан не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в период празднования Пасхи, начиная с 15 апреля и до утра 18 апреля, подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям перешли на усиленный режим несения службы. По поручению председателя ГСЧС Николая Чечеткина, на страже пожарной безопасности будут находиться около семи тысяч человек личного состава и более двух тысяч единиц пожарно-спасательной техники.