Полиция будет работать в усиленном режиме во время поминальных дней

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29602 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 95018 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149012 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113574 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114713 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111447 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103492 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Полиция будет работать в усиленном режиме во время поминальных дней

Полиция будет работать в усиленном режиме во время поминальных дней

Киев  •  УНН

 • 8777 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Для обеспечения безопасности граждан в выходные дни, связаны с Пасхальными праздниками личный состав Национальной полиции Украины продолжает работать в усиленном режиме для обеспечения общественной безопасности и порядка. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции, передает УНН.

"Основное внимание уделено местам массового отдыха граждан в лесопарковых зонах и вблизи водоемов. Кроме того, на территориях Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областей, где проходят поминальные дни, усилено патрулирование вблизи кладбищ и культовых сооружений", - говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что проводятся профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения и призвали граждан не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в период празднования Пасхи, начиная с 15 апреля и до утра 18 апреля, подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям перешли на усиленный режим несения службы. По поручению председателя ГСЧС Николая Чечеткина, на страже пожарной безопасности будут находиться около семи тысяч человек личного состава и более двух тысяч единиц пожарно-спасательной техники.

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