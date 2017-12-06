Поліція: повідомлень про захоплення комітету ВР не надходило
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Управління столичної поліції не володіє інформацією про начебто захоплення приміщень прихильниками Міхеіла Саакашвілі в готелі "Київ". Про це УНН повідомили у Відділі комунікації ГУНП у м.Києві.
“Повідомлень про захоплення будь-яких приміщень у Києві до нас не надходило”, — зазначили у поліції.
Раніше, генпрокурор Юрій Луценко у парламенті заявив, що Саакашвілі з групою бойовиків захопив комітет ВР, що знаходиться на території готелю "Київ".
"Сьогодні, поліція абсолютно законно прийшла, щоб його (Саакашвілі, - ред.) затримати і доправити до слідчого. Але він, з групою бойовиків, яких оточили, захопили комітет ВР, що знаходиться на території готелю "Київ", виламали двері, викинули звідти одного працівника УДО, який охороняв державне приміщення, і там "зволили відпочивати...", - наголосив Луценко.
Він також додав, що інцидент зареєстровано як кримінальне провадження і йому буде надана правова оцінка.
Нагадаємо, підозру Саакашвілі направили на його адресу. До Національної поліції України надійшло доручення Генеральної прокуратури України про оголошення в розшук екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.