Полиция: сообщений о захвате комитета ВР не поступало
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Управление столичной полиции не владеет информацией о якобы захвате помещений сторонниками Саакашвили в гостинице "Киев". Об этом УНН сообщили в Отделе коммуникации ГУНП в Киеве.
"Сообщения о захвате любых помещений в Киеве к нам не поступало", - отметили в полиции.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко в парламенте заявил, что Саакашвили с группой "боевиков" захватил комитет ВР, который находится на территории отеля "Киев".
"Сегодня, полиция абсолютно законно пришла, чтобы его (Саакашвили - ред.) задержать и доставить к следователю. Но он, с группой боевиков, которых окружили, захватили комитет ВР, который находится на территории гостиницы "Киев", выломали двери, выбросили оттуда одного работника УГО, который охранял государственное помещение, и там "изволили отдыхать", - подчеркнул Луценко.
Он также добавил, что инцидент зарегистрирован как уголовное производство и ему будет надана правовая оценка.
Напомним, подозрение Саакашвили направили в его адрес. К Национальной полиции Украины поступило поручение Генеральной прокуратуры Украины об объявлении в розыск экс-губернатора Одесской области Саакашвили.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.