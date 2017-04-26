Поліція повідомила подробиці стрілянини в Києві

“Попередньо встановлено, що двоє чоловіків стояли на зупинці, ще четверо туди підійшли. Між ними виник конфлікт, у результаті якого почалася бійка. Один із двох дістав травматичну зброю і почав стріляти,” — йдеться в повідомленні.

В Результаті стрілянини поранення отримали троє чоловіків. Наразі всі поранені перебувають у лікарні, ще двох учасників конфлікту доставили в Оболонське управління поліції для надання пояснень.

Стрілок втік із місця події. Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Проводяться оперативно-розшукові заходи для затримання стрілка. Поліція встановлює причини та обставини події.

Нагадаємо, пізно ввечері 25 квітня, чоловік підстрелив трьох осіб в Києві і втік з місця події.