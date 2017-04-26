Полиция сообщила подробности стрельбы в Киеве

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29593 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 94992 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148999 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113570 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114710 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111444 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103489 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106810 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103362 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151804 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Полиция сообщила подробности стрельбы в Киеве

Полиция сообщила подробности стрельбы в Киеве

Киев  •  УНН

 • 11697 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В результате конфликта в Киеве три человека оказались в больнице. Происшествие произошло на границе Подольского и Оболонского районов, где возник конфликт между двумя компаниями. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает УНН.

"Предварительно установлено, что двое мужчин стояли на остановке, еще четверо туда подошли. Между ними возник конфликт, в результате которого началась драка. Один из двух достал травматическое оружие и начал стрелять ", - говорится в сообщении.

В результате стрельбы ранения получили трое мужчин. Сейчас все раненые находятся в больнице, еще двое участников конфликта доставили в Оболонское управление полиции для дачи объяснений.

Стрелок скрылся с места происшествия. Полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания стрелка. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, поздно вечером 25 апреля, мужчина подстрелил трех человек в Киеве и скрылся с места происшествия.

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