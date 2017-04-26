Полиция сообщила подробности стрельбы в Киеве

"Предварительно установлено, что двое мужчин стояли на остановке, еще четверо туда подошли. Между ними возник конфликт, в результате которого началась драка. Один из двух достал травматическое оружие и начал стрелять ", - говорится в сообщении.

В результате стрельбы ранения получили трое мужчин. Сейчас все раненые находятся в больнице, еще двое участников конфликта доставили в Оболонское управление полиции для дачи объяснений.

Стрелок скрылся с места происшествия. Полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания стрелка. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, поздно вечером 25 апреля, мужчина подстрелил трех человек в Киеве и скрылся с места происшествия.