Поліція повідомила МЗС про правопорушення, скоєне російським дипломатом у Києві

"Дійсно, випадок був. Дипломати не підлягають притягненню до адміністративної і кримінальної відповідальності на території України. Повідомлено (про інцидент - ред.) у консульський відділ, повідомлено Міністерство закордонних справ", - сказав Крищенко.

Як повідомляв УНН, патрульна поліція зупинила автомобіль, за кермом якого перебував іноземний дипломат з ознаками алкогольного сп’яніння. Щодо нього складено протокол, але зважаючи на те, що водій користується дипломатичними імунітетом, матеріали будуть передані до Міністерства закордонних справ для прийняття рішення.