Поліція повідомила МЗС про правопорушення, скоєне російським дипломатом у Києві

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Поліція поставила до відома Міністерства закордонних справ України про спробу представника російського посольства вчора сісти за кермо автомобіля у нетверезому стані. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив начальник ГУНП у м.Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.

"Дійсно, випадок був. Дипломати не підлягають притягненню до адміністративної і кримінальної відповідальності на території України. Повідомлено (про інцидент - ред.) у консульський відділ, повідомлено Міністерство закордонних справ", - сказав Крищенко.

Як повідомляв УНН, патрульна поліція зупинила автомобіль, за кермом якого перебував іноземний дипломат з ознаками алкогольного сп’яніння. Щодо нього складено протокол, але зважаючи на те, що водій користується дипломатичними імунітетом, матеріали будуть передані до Міністерства закордонних справ для прийняття рішення.

Українські Національні Новини

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