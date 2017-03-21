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Поліція посилить заходи безпеки у центрі Києва

Поліція посилить заходи безпеки у центрі Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Більше тисячі поліцейських і нацгвардійців у найближчі дні охоронятимуть громадську безпеку в центрі Києва. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.

У Києві протягом 21-24 березня відбудуться заходи із масовою участю громадян та засідання Верховної Ради України. Окрім урядового кварталу, посилені наряди правоохоронців нестимуть службу на зупинках громадського транспорту та у метрополітені. Загалом до охорони громадської безпеки будуть задіяні більше тисячі поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України.

Правоохоронці закликали учасників масових заходів, жителів і гостей столиці дотримуватися встановлених правил поведінки і не порушувати закон.

Як повідомляв УНН, до поліції Києва наберуть 1270 нових патрульних.

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