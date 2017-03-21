Полиция усилит меры безопасности в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Более тысячи полицейских и нацгвардейцев в ближайшие дни будут охранять общественную безопасность в центре Киева. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
В Киеве в течение 21-24 марта состоятся мероприятия с массовым участием граждан и заседание Верховной Рады Украины. Кроме правительственного квартала, усиленные наряды правоохранителей будут нести службу на остановках общественного транспорта и в метрополитене. Всего в охране общественной безопасности будут задействованы более тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Правоохранители призвали участников массовых мероприятий, жителей и гостей столицы соблюдать установленные правила поведения и не нарушать закон.
Как сообщал УНН, в полицию Киева наберут 1 270 новых патрульных.