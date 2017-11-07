Поліція посилила безпеку в центрі Києва

У залежності від оперативної ситуації кількість правоохоронців може змінюватися.

Поліція закликала учасників масових заходів дотримуватися вимог чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у забезпеченні правопорядку та безпеки.

"Правоохоронці у межах своєї компетенції та законних повноважень миттєво реагуватимуть на будь-які прояви порушень законодавства", - зазначили у поліції.

Як повідомляв УНН, у ніч із 6 на 7 листопада невідомі залили цементним розчином Вічний вогонь у парку Слави в столиці.