Поліція посилила безпеку в центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У зв'язку із запланованими масовими заходами громадян в урядовому кварталі, за порядком стежитимуть 2000 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.
У залежності від оперативної ситуації кількість правоохоронців може змінюватися.
Поліція закликала учасників масових заходів дотримуватися вимог чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у забезпеченні правопорядку та безпеки.
"Правоохоронці у межах своєї компетенції та законних повноважень миттєво реагуватимуть на будь-які прояви порушень законодавства", - зазначили у поліції.
Як повідомляв УНН, у ніч із 6 на 7 листопада невідомі залили цементним розчином Вічний вогонь у парку Слави в столиці.