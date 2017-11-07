Полиция усилила безопасность в центре Киева

В зависимости от оперативной ситуации количество правоохранителей может меняться.

Полиция призвала участников массовых мероприятий придерживаться требований действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в обеспечении правопорядка и безопасности.

"Правоохранители в пределах своей компетенции и законных полномочий будут мгновенно реагировать на любые проявления нарушений законодательства", - отметили в полиции.

Как сообщал УНН, в ночь с 6 на 7 ноября неизвестные залили цементным раствором Вечный огонь в парке Славы в столице.