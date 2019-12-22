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Поліція підозрює двох ексслужбовців у привласненні з бюджету близько півмільйона грн

Поліція підозрює двох ексслужбовців у привласненні з бюджету близько півмільйона грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Слідчі підозрюють двох колишніх службових осіб у заволодінні чужим майном у великих розмірах під час оплати робіт з відновлення гідрологічного режиму річки Сула в Лохвицькому районі. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

Поліція зібрала докази зловживання службовим становищем колишнім начальником комунального підприємства та екс-директором одного зі столичних товариств. Під час досудового розслідування слідчі з’ясували, що обсяги фактично виконаних робіт істотно відрізняються від проектних. Службовці перерахували підряднику чималу суму коштів за роботу, яка не була виконана.

Чоловікам інкримінують заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України). Своїми незаконними діями екс-службовці завдали державному бюджету матеріальні збитки на суму близько 500 тисяч гривень. Тривають слідчі дії.

Наразі в рамках кримінального провадження поліція вивчає питання щодо можливості притягнення до відповідальності й інших посадовців. Є об’єктивні підстави вважати, що вони своїми діями могли спричинити цілком ймовірну шкоду екології Полтавського регіону.

Нагадаємо, у Маріуполі затримали підозрюваного у скоєнні серії розбійних нападів.

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