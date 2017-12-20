Поліція перевіряє інформацію щодо інциденту у будівлі Мін'юсту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У поліції з'ясовують інформацію про те, що лідер Соціал-демократичної партії Сергій Каплін увірвався в будівлю Мністерства юстиції України. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
"Ми з'ясовуємо інформацію", - повідомили у прес-службі.
Так, сьогодні Каплін у своєму Facebook писав про те, що він та приблизьмо 30 чоловік його прихильників прийшли до Мін'юсту з вимогою розблокувати роботу Соцпартії та увірвалися всередину будівлі до приймальні міністра юстиції Павла Петренка.
Наразі, за повідомленням Капліна, кількох людей затримали правоохоронці.
Як повідомляв УНН, управління столичної поліції не володіє інформацією про начебто захоплення приміщень Комітету ВР прихильниками Міхеіла Саакашвілі в готелі "Київ".