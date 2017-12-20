Полиция проверяет информацию об инциденте в здании Минюста
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В полиции выясняют информацию о том, что лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин ворвался в здание Мнистерства юстиции Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
"Мы выясняем информацию", - сообщили в пресс-службе.
Так, сегодня Каплин в своем Facebook писал о том, что он и приблизить 30 человек его сторонников пришли в Минюст с требованием разблокировать работу Соцпартии и ворвались внутрь здания в приемную министра юстиции Павла Петренко.
Сейчас, по сообщению Каплина, несколько человек задержали правоохранители.
Как сообщал УНН, управления столичной полиции не владеет информацией о якобы захвате помещений Комитета ВР сторонниками Саакашвили в гостинице "Киев".