Полиция проверяет информацию об инциденте в здании Минюста

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 77682 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 91508 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 94105 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110726 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101453 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105054 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112056 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117146 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122948 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134558 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Полиция проверяет информацию об инциденте в здании Минюста

Полиция проверяет информацию об инциденте в здании Минюста

Киев  •  УНН

 • 11796 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В полиции выясняют информацию о том, что лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин ворвался в здание Мнистерства юстиции Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

"Мы выясняем информацию", - сообщили в пресс-службе.

Так, сегодня Каплин в своем Facebook писал о том, что он и приблизить 30 человек его сторонников пришли в Минюст с требованием разблокировать работу Соцпартии и ворвались внутрь здания в приемную министра юстиции Павла Петренко.

Сейчас, по сообщению Каплина, несколько человек задержали правоохранители.

Как сообщал УНН, управления столичной полиции не владеет информацией о якобы захвате помещений Комитета ВР сторонниками Саакашвили в гостинице "Киев".

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