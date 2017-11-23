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Поліція перевіряє інформацію про "замінування" "Васильківської" та ТЦ

Поліція перевіряє інформацію про "замінування" "Васильківської" та ТЦ

Київ • УНН

 • 11753 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Правоохоронці перевіряють інформацію про "замінування" станції київського метрополітену "Васильківська" у Києві та торгового центру, передає УНН з посиланням на повідомлення відділу комунікації поліції Києва.

"Поліція перевіряє інформацію щодо замінування двох об’єктів. Анонім повідомив про закладену вибухівку в торговому центрі та станції метро "Васильківська" у Голосіївському районі", - йдеться у повідомленні.

У поліції повідомили, що за вказаними адресами виїхали усі профільні служби.

"Інформація про вибухівку за адресами надійшла протягом десяти хвилин. На місця відразу виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група району, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та рятувальники", - уточнили у відомстві.

За інформацією поліції, повідомлення зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень, поліція встановлює дозвонювачів.

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