Поліція перевіряє інформацію про "замінування" "Васильківської" та ТЦ

"Поліція перевіряє інформацію щодо замінування двох об’єктів. Анонім повідомив про закладену вибухівку в торговому центрі та станції метро "Васильківська" у Голосіївському районі", - йдеться у повідомленні.

У поліції повідомили, що за вказаними адресами виїхали усі профільні служби.

"Інформація про вибухівку за адресами надійшла протягом десяти хвилин. На місця відразу виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група району, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та рятувальники", - уточнили у відомстві.

За інформацією поліції, повідомлення зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень, поліція встановлює дозвонювачів.