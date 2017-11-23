Полиция проверяет информацию о "заминировании" "Васильковской" и ТЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Правоохранители проверяют информацию о "заминировании" станции киевского метрополитена "Васильковская" в Киеве и торгового центра, передает УНН со ссылкой на сообщение отдела коммуникации полиции Киева.
"Полиция проверяет информацию о заминировании двух объектов. Аноним сообщил о заложенной взрывчатке в торговом центре и станции метро "Васильковская" в Голосеевском районе", - говорится в сообщении.
В полиции сообщили, что по указанным адресам выехали все профильные службы.
"Информация о взрывчатке по адресам поступила в течение десяти минут. На места сразу выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа района, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели", - уточнили в ведомстве.
По информации полиции, сообщение зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений, полиция устанавливает анонимов.