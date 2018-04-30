Поліція перевіряє факт можливого викрадення дівчини у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Столичні правоохоронці перевіряють можливий факт викрадення невідомими особами дівчини у Дніпровському районі Києва. Про це повідомили УНН у відділі комунікації поліції Києва.
"Інформація була від свідків, що нібито невідомі посадили жінку в автомобіль і з місця події зникли. Виїхала слідчо-оперативна група, проводила першочергові слідчі дії. Після збору повної інформації буде визначено кваліфікацію", - сказали у поліції.
Також, додали у відділі комунікації, поки що не встановлено особу жінки, яку нібито викрали.
Як повідомляв УНН, у Солом’янському районі Києва жінка викинулася з вікна сьомого поверху. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 115 з позначкою "самогубство" ККУ.