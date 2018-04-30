Полиция проверяет факт возможного похищения девушки в Киеве

"Информация была от свидетелей, якобы неизвестные посадили женщину в автомобиль и скрылись. Выехала следственно-оперативная группа, проводила первоочередные следственные действия. После сбора полной информации будет определено квалификацию", - сказали в полиции.

Также, добавили в отделе коммуникации, пока не установлено лицо женщины, которую якобы похитили.

Как сообщал УНН, в Соломенском районе Киева женщина выбросилась из окна седьмого этажа. По данному факту начато уголовное производство по статье 115 с пометкой "самоубийство" УК.