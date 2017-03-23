Поліція перевіряє чутки про підвищення цін на пальне в Балаклії

"За інформацією, що була поширена в соціальних мережах, на окремих заправках, розташованих на виїзді з міста Балаклея, ціни на паливо сягнули 80 гривень за літр", - йдеться в повідомленні.

Для перевірки на місце події вирушили мобільні групи з числа працівників Управління захисту економіки в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України.

Нагадаємо, що у місті Балаклія Харківської області стався потужний вибух на військові базі, на якій розташований найбільший в Україні склад боєприпасів. З району надзвичайної події евакуювали більше 20 тисяч людей.