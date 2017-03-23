Полиция проверяет слухи о повышении цен на топливо в Балаклее

"По информации, которая была распространена в социальных сетях, на отдельных заправках, расположенных на выезде из города Балаклея, цены на топливо достигли 80 гривен за литр", - говорится в сообщении.

Для проверки на место происшествия отправились мобильные группы из числа сотрудников Управления защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ Национальной полиции Украины.

Напомним, что в городе Балаклея Харьковской области произошел мощный взрыв на военные базе, на которой расположен крупнейший в Украине склад боеприпасов. Из района чрезвычайного происшествия эвакуировали более 20 000 человек.