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Полиция проверяет слухи о повышении цен на топливо в Балаклее

Полиция проверяет слухи о повышении цен на топливо в Балаклее

Киев • УНН

 • 10382 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Полиция проверяет факты незаконного повышения цен на топливо в Балаклейском районе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

"По информации, которая была распространена в социальных сетях, на отдельных заправках, расположенных на выезде из города Балаклея, цены на топливо достигли 80 гривен за литр", - говорится в сообщении.

Для проверки на место происшествия отправились мобильные группы из числа сотрудников Управления защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ Национальной полиции Украины.

Напомним, что в городе Балаклея Харьковской области произошел мощный взрыв на военные базе, на которой расположен крупнейший в Украине склад боеприпасов. Из района чрезвычайного происшествия эвакуировали более 20 000 человек.

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