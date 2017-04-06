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Поліція перекваліфікувала провадження щодо побиття дівчат у Чернігові

Поліція перекваліфікувала провадження щодо побиття дівчат у Чернігові

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Поліція Чернігова перекваліфікувала кримінальне провадження щодо побиття підлітками своїх одноліток у місті на хуліганство, скоєне групою осіб. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив начальник сектору зв’язків з громадськістю ГУ НП у Чернігівській області Сергій Бриль.

"Кримінальне провадження відкрито за ст.296 частина 2 зараз — це хуліганство, вчинене групою осіб. Карається обмеженням волі до 5 років, або позбавленням волі до 4 років“,- сказав С.Бриль.

За його словами, головній підозрюваній запобіжний захід не обирався у зв’язку з тим, що вона неповнолітня.

“Вона досягла віку притягнення до кримінальної відповідальності, їй 14 років. У нас декілька осіб проходять, які підозрюються у скоєнні цього правопорушення”, — зазначив С.Бриль.

За його словами, розслідування триває — проводяться опитування і документування.

Як повідомляв раніше УНН, за фактом побиття було відкрито кримінальне провадження за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження).

Українські Національні Новини

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