Полиция переквалифицировала производства об избиении девушек в Чернигове
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Полиция Чернигова переквалифицировала уголовное производство по факту избиения подростками своих сверстников в городе на хулиганство, совершенное группой лиц. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил начальник сектора связей с общественностью ГУ ЧП в Черниговской области Сергей Брыль.
“Уголовное производство открыто по ст.296 часть 2 сейчас — это хулиганство, совершенное группой лиц. Наказывается ограничением свободы до 5 лет или лишением свободы до 4 лет”, — сказал С.Брыль.
По его словам, главной подозреваемой меры пресечения не избиралась в связи с тем, что она несовершеннолетняя.
“Она достигла возраста привлечения к уголовной ответственности, ей 14 лет. У нас несколько человек проходят, подозреваемых в совершении этого правонарушения”, — отметил С.Брыль.
По его словам, расследование продолжается — проводятся опросы и документирования.
Как сообщал ранее УНН, по факту избиения было открыто уголовное производство по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение).