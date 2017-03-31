Поліція перекрила в'їзди і виїзди до Маріуполя

Зараз у напрямку Лівого берега і напрямоку населенного пункту Сартана утворилася гігантська пробка. Поліція перекрила рух. Перевіряють кожну людину, усі машини.

“Співробітники зупиняють автомобілі, але перевірку здійснюють співробітники поліції спільно з СБУ”, — розповіли правоохоронці.

У прес службі ГУ НП Донецької області також повідомили, що зараз всі співробітники управління працюють в посиленому режимі, щоб виявити терористів, які здійснили теракт в Маріуполі.

Нагадаємо, 31 березня підрив автомобіля у Маріуполі, під час якого загинув працівник управління СБУ в Донецькій області, кваліфіковано як теракт.