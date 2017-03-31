Поліція перекрила в'їзди і виїзди до Маріуполя
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 31 березня. УНН. Поліція перекрила дорогу на в'їзд та виїзд з Маріуполя. Про це повідомляє кореспондент УНН, з посилання на інформацію поліції області.
Зараз у напрямку Лівого берега і напрямоку населенного пункту Сартана утворилася гігантська пробка. Поліція перекрила рух. Перевіряють кожну людину, усі машини.
“Співробітники зупиняють автомобілі, але перевірку здійснюють співробітники поліції спільно з СБУ”, — розповіли правоохоронці.
У прес службі ГУ НП Донецької області також повідомили, що зараз всі співробітники управління працюють в посиленому режимі, щоб виявити терористів, які здійснили теракт в Маріуполі.
Нагадаємо, 31 березня підрив автомобіля у Маріуполі, під час якого загинув працівник управління СБУ в Донецькій області, кваліфіковано як теракт.