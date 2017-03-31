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Поліція перекрила в'їзди і виїзди до Маріуполя

Поліція перекрила в'їзди і виїзди до Маріуполя

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 31 березня. УНН. Поліція перекрила дорогу на в'їзд та виїзд з Маріуполя. Про це повідомляє кореспондент УНН, з посилання на інформацію поліції області. 

Зараз у напрямку Лівого берега і напрямоку населенного пункту Сартана утворилася гігантська пробка. Поліція перекрила рух. Перевіряють кожну людину, усі машини.

“Співробітники зупиняють автомобілі, але перевірку здійснюють співробітники поліції спільно з СБУ”, — розповіли правоохоронці.

У прес службі ГУ НП Донецької області також повідомили, що зараз всі співробітники управління працюють в посиленому режимі, щоб виявити терористів, які здійснили теракт в Маріуполі.

Нагадаємо, 31 березня підрив автомобіля у Маріуполі, під час якого загинув працівник управління СБУ в Донецькій області, кваліфіковано як теракт.

Українські Національні Новини

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