Полиция перекрыла въезды и выезды в Мариуполь

Сейчас в направлении Левого берега и направление населенного пункта Сартана образовалась гигантская пробка. Полиция перекрыла движение. Проверяют каждого человека, все машины.

"Сотрудники останавливают автомобили, но проверку осуществляют сотрудники полиции совместно с СБУ", - рассказали правоохранители.

В пресс службе ГУ ЧП Донецкой области также сообщили, что сейчас все сотрудники управления работают в усиленном режиме, чтобы выявить террористов, совершивших теракт в Мариуполе.

Напомним, 31 марта подрыв автомобиля в Мариуполе, во время которого погиб сотрудник управления СБУ в Донецкой области, квалифицированы как теракт .