Полиция перекрыла въезды и выезды в Мариуполь
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 31 марта. УНН. Полиция перекрыла дорогу на въезд и выезд из Мариуполя. Об этом сообщает корреспондент УНН, со ссылкой на информацию полиции области.
Сейчас в направлении Левого берега и направление населенного пункта Сартана образовалась гигантская пробка. Полиция перекрыла движение. Проверяют каждого человека, все машины.
"Сотрудники останавливают автомобили, но проверку осуществляют сотрудники полиции совместно с СБУ", - рассказали правоохранители.
В пресс службе ГУ ЧП Донецкой области также сообщили, что сейчас все сотрудники управления работают в усиленном режиме, чтобы выявить террористов, совершивших теракт в Мариуполе.
Напомним, 31 марта подрыв автомобиля в Мариуполе, во время которого погиб сотрудник управления СБУ в Донецкой области, квалифицированы как теракт .