Поліція Оттави пообіцяла розігнати протест "небезпечних" далекобійників
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У п'ятницю поліція Оттави пообіцяла придушити "небезпечний" протест сотень далекобійників, які закрили центр канадської столиці на вісім днів, вимагаючи відміни мандату на вакцинацію від COVID-19, передає УНН.
Деталі
Добре організована блокада, яка, за словами поліції, частково фінансувалася США, безпрецедентна за канадськими стандартами. Начальник поліції Оттави Пітер Слолі заявив, що цими вихідними в місто планують в'їхати ще сотні далекобійників.
Він додав, що протестувальники в центрі міста "як і раніше добре організовані, добре фінансуються і вкрай віддані опору всім спробам безпечно завершити демонстрацію".
Слолі повідомив, що поліція розробить стратегію "сплеску та стримування", включаючи підкріплення зі 150 офіцерів, розгорнутих у центрі міста, для відновлення порядку.
Слолі порівняв протест із заворушеннями 6 січня 2021 року у Вашингтоні, коли тисячі людей штурмували Капітолій США у спробі повалити перемогу президента Джо Байдена на виборах.
Офіцери також знімуть номерні знаки та перевірять, чи водії не порушують умови своєї страховки.
Поліція Оттави досі в основному стояла і спостерігала, як деякі протестуючі розбивали вікна, загрожували репортерам і ображали расові меншини.
Деякі демонстранти хочуть скасувати федеральний мандат на вакцинацію від COVID-19 для транскордонних далекобійників, тоді як інші наполягають на зміщенні ліберального прем'єр-міністра Джастіна Трюдо на тій підставі, що він перевищив свої повноваження, наклавши обмеження на придушення пандемії.
Блокада також запланована у Торонто та Квебеку.
Доповнення
Протестний рух починає розколювати офіційну опозиційну Консервативну партію, яка цього тижня скинула свого лідера через скарги на те, що вона недостатньо підтримувала далекобійників.
Поліція виявила як мінімум два оперативні центри в Оттаві та ще більше по всій країні, і заявляє, що демонстранти отримують професійні юридичні консультації.