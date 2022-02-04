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Полиция Оттавы пообещала разогнать протест "опасных" дальнобойщиков

Полиция Оттавы пообещала разогнать протест "опасных" дальнобойщиков

Киев • УНН

 • 24758 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В пятницу полиция Оттавы пообещала подавить "опасный" протест сотен дальнобойщиков, которые закрыли центр канадской столицы на восемь дней, требуя отмены мандата на вакцинацию от COVID-19, передает УНН.

Детали

Хорошо организованная блокада, которая, по словам полиции, частично финансировалась США, беспрецедентная по канадским стандартам. Начальник полиции Оттавы Питер Слоли заявил, что в эти выходные в город планируют въехать еще сотни дальнобойщиков.

Он добавил, что протестующие в центре города "по-прежнему хорошо организованы, хорошо финансируются и крайне преданные сопротивлению всем попыткам безопасно завершить демонстрацию".

Слоли сообщил, что полиция разработает стратегию "всплеска и сдерживания", включая подкрепление из 150 офицеров, развернутых в центре города, для восстановления порядка.

Слоли сравнил протест с беспорядками 6 января 2021 года в Вашингтоне, когда тысячи людей штурмовали Капитолий США в попытке свергнуть победу президента Джо Байдена на выборах.

Офицеры также снимут номерные знаки и проверят, не нарушают ли водители условия своей страховки.

Полиция Оттавы до сих пор в основном стояла и наблюдала, как некоторые протестующие разбивали окна, угрожали репортерам и оскорбляли расовые меньшинства.

Некоторые демонстранты хотят отменить федеральный мандат на вакцинацию от COVID-19 для трансграничных дальнобойщиков, в то время как другие настаивают на смещении либерального премьер-министра Джастина Трюдо на том основании, что он превысил свои полномочия, наложив ограничения на подавление пандемии.

Блокада также запланирована в Торонто и Квебеке.

Дополнение

Протестное движение начинает раскалывать официальную оппозиционную Консервативную партию, которая на этой неделе свергла своего лидера из-за жалоб на то, что она недостаточно поддерживала дальнобойщиков.

Полиция обнаружила как минимум два оперативных центра в Оттаве и еще больше по всей стране, и заявляет, что демонстранты получают профессиональные юридические консультации.

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