Поліція оточила площу Гайд-парк-корнер поруч з Букінгемським палацом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Поліцейські перекрили площу Гайд-парк-корнер, що знаходиться поблизу від садів Букінгемського палацу, через підозрілий автомобіль, передає УНН з посиланням на британський таблоїд The Mirror.
“Патрульні повідомили про підозрілий автомобіль на розі Гайд-парку близько 21.00”, — заявили у британській поліції.
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Відзначається також, що прилягаючі до оточеному місця вулиці також були перекриті.
Нагадаємо, британська поліція розкрила запланований групою ісламістів план нападів під час різдвяних свят. Як повідомили джерела, серед контртерористичних підрозділів, чотирьох чоловіків заарештували у вівторок вранці у графствах Південний Йоркшир і Дербішир на півночі Англії.