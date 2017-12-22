Полиция оцепила площадь Гайд-парк-корнер рядом с Букингемским дворцом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Полицейские перекрыли площадь Гайд-парк-корнер, что находится недалеко от садов Букингемского дворца, из-за подозрительного автомобиля, передает УНН со ссылкой на британский таблоид The Mirror.
“Патрульные сообщили о подозрительном автомобиле на углу Гайд-парк около 21.00”, — заявили в британской полиции.
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Отмечается также, что прилегающие к окруженному месту улицы также были перекрыты.
Напомним, британская полиция раскрыла запланированный группой исламистов план нападения во время рождественских праздников. Как сообщили источники среди контртеррористических подразделений, четырех мужчин арестовали во вторник утром в графствах Южный Йоркшир и Дербишир на севере Англии.