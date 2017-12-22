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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полиция оцепила площадь Гайд-парк-корнер рядом с Букингемским дворцом

Киев • УНН

 • 10289 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Полицейские перекрыли площадь Гайд-парк-корнер, что находится недалеко от садов Букингемского дворца, из-за подозрительного автомобиля, передает УНН со ссылкой на британский таблоид The Mirror.

Полиция оцепила площадь Гайд-парк-корнер рядом с Букингемским дворцом

“Патрульные сообщили о подозрительном автомобиле на углу Гайд-парк около 21.00”, — заявили в британской полиции.

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Отмечается также, что прилегающие к окруженному месту улицы также были перекрыты.

Напомним, британская полиция раскрыла запланированный группой исламистов план нападения во время рождественских праздников. Как сообщили источники среди контртеррористических подразделений, четырех мужчин арестовали во вторник утром в графствах Южный Йоркшир и Дербишир на севере Англии.

Украинские Национальные Новости

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