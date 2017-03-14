Поліція оприлюднила відео затримання протестувальників у Кривому Торці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Поліцейські затримали активістів, які влаштували блокаду на залізничному переїзді на станції Кривий Торець, та вилучили у них зброю. Відео з місця події розмістила речник Національної поліції в Донецькій області Наталія Шиман на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вчора близько 15:00 до поліції через колл-центр 102 надійшло повідомлення від співробітників СБУ, які здійснювали контрдиверсійні заходи у с.Щербинівка про те, що у наметі, встановленому на залізничному переїзді на станції Кривий Торець, виявлено зброю", - зазначила Н.Шиман.
За словами речниці Нацполіції Донеччини, в першу чергу поліцейські перевірили приналежність зброї у людей та законність підстав володіння нею, однак блокувальники відмовилися проходити перевірку.
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"Співробітникам поліції було надано злісну непокору, люди, які там були, відмовлялися надавати документи, видавати зброю, погрожували використанням зброї, бензопил. Всі ці люди були затримані (45 осіб), доставлені до відділеннь поліції. На місці вилучено 8 одиниць різної зброї та вибуховий арсенал – 2 бойові гранати, порох, детонатори та набої", - повідомила Н.Шиман.
Вночі після відповідної перевірки всі затримані на станції Кривий Торець були відпущені, жоден не має тілесних ушкоджень.
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Також у поліції Донецької області наголосили, що інформація про зникнення людей, особистих речей на місці блокади у Кривому Торці не відповідає дійсності.
Як повідомляв УНН, "Укрзалізниця" не перевозитиме вантажі на тимчасово непідконтрольну територію України.