Поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття Найєма
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата Мустафи Найєма у центрі Києва. Про це УНН повідомили у столичній поліції.
“Четвертого фігуранта бійки оголошено у розшук”, — сказали у поліції.
Як повідомляв УНН, трьом зловмисникам, які напали на народного депутата Мустафу Наєма, оголосили підозри.
Заочно оголошено про підозру ще одному чоловіку, який безпосередньо вдарив депутата в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Нагадаємо, Найєма побили увечері 30 квітня 2018 року біля Бесарабського ринку.
Четвертий фігурант інциденту вилетів до Баку.