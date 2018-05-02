Полиция объявила в розыск четвертого участника избиения Найема
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Столичная полиция объявила в розыск четвертого участника избиения народного депутата Мустафы Найема в центре Киева. Об этом УНН сообщили в столичной полиции.
"Четвертый фигурант драки объявлен в розыск", - сказали в полиции.
Как сообщал УНН, трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата Мустафу Найема, объявили подозрения.
Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести.
Напомним, Найема избили вечером 30 апреля 2018 года возле Бессарабского рынка.
Четвертый фигурант инцидента вылетел в Баку.