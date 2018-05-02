Полиция объявила в розыск четвертого участника избиения Найема

"Четвертый фигурант драки объявлен в розыск", - сказали в полиции.

Как сообщал УНН, трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата Мустафу Найема, объявили подозрения.

Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести.

Напомним, Найема избили вечером 30 апреля 2018 года возле Бессарабского рынка.

Четвертый фигурант инцидента вылетел в Баку.